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عربي-دولي
بلجيكا تفتح تحقيقا في هجوم إلكتروني على منشآت نفطية
Lebanon 24
03-02-2022
|
12:30
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فتح الادعاء العام البلجيكي، اليوم الخميس، تحقيقا في هجوم إلكتروني واسع النطاق على منشآت نفطية في موانئ البلاد.
وقال متحدث باسم الادعاء البلجيكي، إن المدعين العامين البلجيكيين بدأوا تحقيقا في هجوم إلكتروني واسع النطاق على منشآت نفطية في موانئ البلاد، بما في ذلك أنتويرب.
ووفقا لوسيط متخصص مقره في روتردام، فإن عددا من الدول الأوروبية مستهدفة، والقرصنة المعلوماتية تتعلق بمرافئ نفطية، ما يعطل جزئيا شحنات الطاقة.
المصدر: روسيا اليوم
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