عربي-دولي

كيف علّق الصدر على الهجمات الأخيرة على الإمارات؟

Lebanon 24
03-02-2022 | 13:00
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طالب رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، الخميس، الحكومة العراقية بمحاسبة منفذي الهجمات على دول الخليج، وحذر من أن هذه الجهات تريد "الزج بالعراق في حرب إقليمية".

وقال الصدر في تغريدة على تويتر إن "بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون سارعوا إلى الزج بالعراق في حرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية".

وشدد الصدر أن العراق يجب ألا يكون "منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الاقليمية".

وتابع أن العراق "بحاجة للسلام والهيبة وعدم التبعية لأوامر الخارج".
المصدر: الحرة
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