عربي-دولي

الدفاع الروسية تُعلن عن نشر منظومات الدفاع الجوي "S-400" في بيلاروسيا

Lebanon 24
03-02-2022 | 14:00
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام الصواريخ "S-400" المضاد للطائرات الذي يشارك في إطار اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة حليفة، وصل إلى بيلاروسيا.

وجاء في بيان الوزارة إن "نظام الصواريخ S-400 المضاد للطائرات التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية، والذي يشارك في اختبار قوات الرد (لدولة حليفة)، قد وصل إلى بيلاروسيا".

وأضافت الوزارة: "فور وصول الأطقم الروسية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات إس -400 .. ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا".
المصدر: روسيا اليوم
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