الدفاع الروسية تُعلن عن نشر منظومات الدفاع الجوي "S-400" في بيلاروسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام الصواريخ "S-400" المضاد للطائرات الذي يشارك في إطار اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة حليفة، وصل إلى بيلاروسيا.وجاء في بيان الوزارة إن "نظام الصواريخ S-400 المضاد للطائرات التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية، والذي يشارك في اختبار قوات الرد (لدولة حليفة)، قد وصل إلى بيلاروسيا".وأضافت الوزارة: "فور وصول الأطقم الروسية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات إس -400 .. ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا".