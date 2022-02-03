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إسرائيل والبحرين تبرمان اتفاقا لتعزيز التعاون الأمني

Lebanon 24
03-02-2022 | 15:00
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أبرمت إسرائيل والبحرين، اليوم الخميس، اتفاقا حول تعزيز التعاون في المجال الأمني في إطار الزيارة الأولى من نوعها لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى المملكة.

وذكر مكتب غانتس أنه أجرى لقاء مع وزير الدفاع البحريني، عبد الله بن حسن النعيمي، في مقر الوزارة بالمنامة، حيث وقعا على اتفاق يتوقع أن "يساعد في تعزيز التعاون الاستخباراتي وإقامة أساس للتدريبات وتمرير تعاون بين قطاعي الصناعيات الدفاعية للبلدين".

وقال غانتس في هذا السياق: "التعاون الاستراتيجي الذي نرفعه اليوم إلى أعلى نقطة جديدة مع توقيع هذا الاتفاق وعقد اللقاء المهم مع الملك، يمثل استمرارا لاتفاقات إبراهيم والعلاقات المتطورة بين بلدينا وشعبينا".

وأضاف: "بعد مرور عام واحد فقط من توقيع اتفاقات إبراهيم نحن هنا ونبرم اتفاقا هاما في مجال الأمن سيتيح ضمان تعاون وثيق وتعزيز أمن كلا البلدين والمنطقة برمتها".
 
 وخلال مراسم التوقيع على الوثيقة أهدى وزير الدفاع البحريني لنظيره الإسرائيلي سيفا احتفاليا، وعقب ذلك التقى غانتس العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
المصدر: روسيا اليوم
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