بعد مقتل القرشي.. بايدن يتوعد قادة الإرهاب: "سنطاردكم ونجدكم"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش "حجي عبدالله" خلال عملية للقوات الأميركية الخاصة في شمال سوريا، وقال إن العملية "رسالة قوية" للإرهابيين في كل مكان بأننا "سنطاردكم ونجدكم".وقال بايدن في خطاب متلفز إن جهاز الاستخبارات الأميركي عمل لمدة أشهر لضمان نجاح العملية والقضاء على هذا الإرهابي الذي يعرف باسم ابراهيم الهاشمي القرشي.وقتل القرشي إثر تفجيره لنفسه أثناء عملية للقوات الخاصة الأميركية، وتسبب الانفجار في مقتل قتل 13 شخصاً على الأقل بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء.وقال الرئيس الأميركي إنّ زعيم التنظيم الإرهابي اختار القيام بـ"عمل جبان يائس" حين فجّر نفسه.وقال: "بينما كان جنودنا يتقدّمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أيّ مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه، عوضاً عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها".وكشف قائلا: "قررنا المخاطرة بجنودنا لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين، لكن القرشي قام بتفجير الطابق العلوي من المبنى ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد عائلته.