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تكثيف التعاون البرلماني بين روسيا والسعودية

Lebanon 24
03-02-2022 | 14:53
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أعلن عضو مجلس الاتحاد الروسي، إلياس أوماخانوف، أن برلمانيي روسيا والسعودية اتفقوا على تكثيف الاتصالات من خلال "مجموعات الصداقة"وأيضا في مجال تعزيزتبادل الطلاب والمساعدات الإنسانية.

وقال أوماخانوف المتواجد في الرياض في زيارة عمل: " تمت مناقشة مجموعة واسعة من قضايا العلاقات الثنائية".

وتم التوصل إلى تفاهم على أن الجانبين مهتمان بتكثيف التعاون البرلماني. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع لأعضاء "مجموعة الصداقة" في البرلمانين الروسي والسعودي في هذا العام، وبالإضافة إلى أقصى قدر من تنشيط التبادل الطلابي والمساعدات الإنسانية".

وأضاف: "اقترحنا أن يستأنفوا هذه الممارسة، خاصة وأن فعاليات المنتدى هذا العام تتزامن مع اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا - العالم الإسلامي، وكذلك الاحتفال بالذكرى الـ1100 لاعتماد الإسلام من قبل بولغار الفولغا".

وأشار إلى أنه تم إبلاغ البرلمانيين السعوديين عن منتدى روسيا والعالم الإسلامي المرتقب في قازان، حيث يشارك البرلمانيون الإسلاميون تقليديا.
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