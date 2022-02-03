عربي-دولي

لجنة محلية إسرائيلة تصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس

Lebanon 24
03-02-2022 | 15:55
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أقرت "لجنة التنظيم والبناء" الإسرائيلية بالقدس، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.

وقدمت اللجنة المحلية الإسرائيلية، القرار والخرائط للجنة التنظيم والبناء اللوائية لإقرارها.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأنه "سيتم البناء على مساحة 150 دونما تدعي بلدية الاحتلال أنها "أرض دولة" ويشمل البناء 1500 وحدة استيطانية تضم 500 غرفة لسكن الطلاب اليهود و200 غرفة محصنة، وتضم أيضا بناء عدة أبراج سكنية، لتأجيرها لفترات زمنية طويلة الأمد، إضافة إلى مبان لخدمة الجمهور".

وأضافت الوكالة: "كانت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، قد صادقت في الخامس من الشهر الماضي على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، على خمسة مخططات جديدة".

وحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية فإن "إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية".

وكشفت الحركة المناهضة للإستيطان أنه سيتم بناء 1465 وحدة استيطانية جديدة في حي جديد قرب "جفعات هاماتوس" و"هار حوما"، وذلك للربط بينهما، وبما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس، وبيت لحم، فيما سيتم بناء 2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية.
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