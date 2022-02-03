عربي-دولي

شروط جديدة للسفر عبر حدود السعودية

Lebanon 24
03-02-2022 | 16:20
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اشتراطات خاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها، مؤكدة أنه سيتم تطبيقها اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح فيروس كورونا، لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية".

وأضاف البيان: أنه "يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".

وأشار البيان إلى "إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال".
 
وأكد البيان: أنه "يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضي المدة أدناه دون الحاجة لإعادة الفحص:1- سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

2-عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وشدد البيان على "ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة".
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