عربي-دولي

الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث الأوضاع في اليمن مع سفراء دول عربية

Lebanon 24
03-02-2022 | 15:07
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أعلنت موسكو أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بحث مع سفراء اليمن أحمد الوحيشي، والإمارات محمد الجابر، والسعودية عبد الرحمن الأحمد، الأوضاع على الساحة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في سياق إدانة موسكو لهجمات الحوثيين على المنشآت في الإمارات والسعودية؛ تم تأكيد الموقف المبدئي الروسي، حول ضرورة الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى ضحايا بين السكان الأبرياء، ودمار البنية التحتية المدنية، وتدهور الوضع الإنساني في اليمن".

وأضاف البيان، أنه جرى تبادل شامل للآراء، حول الجوانب الرئيسية للمسألة اليمنية، مع التركيز على مهام وقف إطلاق النار بأسرع وقت، وإجراء حوار شامل في اليمن.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت أواخر الشهر الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية، وأهدافا أخرى في أبوظبي ودبي، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وذلك بعد أسبوع من تبنيها قصف مواقع في منطقة مصفح الصناعية، ومطاري أبوظبي ودبي.
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