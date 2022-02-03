أوستن: وجهنا ضربة قاسية لـ"داعش" بقتل زعيمه

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن بلاده وجهت "ضربة قاسية لتنظيم داعش" بقتل زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.وأعرب أوستن في بيان عن "فخره الكبير بالقوات الأميركية التي نفذت العملية" التي تساعد في "جعل بلدنا ومواطنينا أكثر أمانا".وأضاف أن "العملية نفذت بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين. نعلم أن القريشي وآخرين في مسكنه تسببوا مباشرة في وفاة النساء والأطفال الليلة الماضية".وتابع: "لكن نظرا لتعقيد هذه المهمة، سنلقي نظرة على احتمال أن تكون أفعالنا قد أدت أيضا إلى إلحاق الأذى بالأبرياء".وشدد أوستن على أن "القتال ضد داعش مستمر، ربما زعيمهم قد ذهب، لكن أيديولوجيتهم الملتوية وعزمهم على القتل والتشويه والإرهاب ما زال يهدد أمننا القومي وحياة عدد لا يحصى من الأبرياء".