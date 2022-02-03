عربي-دولي

أوستن: وجهنا ضربة قاسية لـ"داعش" بقتل زعيمه

Lebanon 24
03-02-2022 | 15:17
A-
A+
Doc-P-914645-637795234889573022.jpg
Doc-P-914645-637795234889573022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن بلاده وجهت "ضربة قاسية لتنظيم داعش" بقتل زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وأعرب أوستن في بيان عن "فخره الكبير بالقوات الأميركية التي نفذت العملية" التي تساعد في "جعل بلدنا ومواطنينا أكثر أمانا".

وأضاف أن "العملية نفذت بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين. نعلم أن القريشي وآخرين في مسكنه تسببوا مباشرة في وفاة النساء والأطفال الليلة الماضية".

وتابع: "لكن نظرا لتعقيد هذه المهمة، سنلقي نظرة على احتمال أن تكون أفعالنا قد أدت أيضا إلى إلحاق الأذى بالأبرياء".

وشدد أوستن على أن "القتال ضد داعش مستمر، ربما زعيمهم قد ذهب، لكن أيديولوجيتهم الملتوية وعزمهم على القتل والتشويه والإرهاب ما زال يهدد أمننا القومي وحياة عدد لا يحصى من الأبرياء".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-03
16:50 | 2022-02-03
16:40 | 2022-02-03
16:30 | 2022-02-03
16:20 | 2022-02-03
16:00 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website