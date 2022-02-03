واشنطن وسيئول "قلقتان" حيال التطور الأخير في برنامج بيونغ يانغ الصاروخي

أعرب وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية، عن "قلقهما الشديد" حيال التطور الأخير في برنامج بيونغ يانغ الصاروخي.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن وزيري خارجية كوريا الجنوبية جونغ أوي-يونغ والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، أعربا في اتصال هاتفي، عن "قلقهما الشديد" حيال التطور الأخير في البرنامج الصاروخي الشمالي.وشددا على أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.وقالت الوزارة في بيان: "اتفق الجانبان على مواصلة التعاون لإعادة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات في وقت مبكر". كما أكدا التزامهما بالدفع الدبلوماسي لحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفقا للبيان.وكان بلينكن قد أدان في مكالمة مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا يوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ووصفها بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.