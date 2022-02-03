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باكستان.. مقتل 4 جنود و15 انفصاليا في هجومين على موقعين عسكريين بجنوب غرب البلاد

Lebanon 24
03-02-2022 | 15:22
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قتل 4 جنود باكستانيين و15 انفصاليا جراء معارك مكثفة نتجت عن هجومين شنهما مقاتلون انفصاليون على موقعين عسكريين بجنوب غرب باكستان، حسبما أعلن وزير الداخلية الباكستاني.

وقال الوزير، شيخ رشيد أحمد، في بيان، إن "تسعة مسلحين وأربعة جنود قتلوا عندما داهم المهاجمون موقعا أمنيا مساء الأربعاء في منطقة ناوشكي النائية بإقليم بلوشستان"، وأضاف أن "ستة مسلحين قتلوا أيضا عندما هاجم انفصاليون موقعا أمنيا آخر في منطقة بنجغور بالإقليم".

وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجومين في منشور على موقع "تويتر". 

وقدم الجيش في البداية تقريرا بعدد أقل من الضحايا، وقال إن أربعة مسلحين وجنديا واحدا فقط قتلوا.

ويشن الانفصاليون والمتشددون هجمات بانتظام في بلوشستان المضطربة في السنوات الأخيرة، وفي الأسبوع الماضي قتل مسلحون عشرة جنود في هجوم على نقطة أمنية هناك.
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