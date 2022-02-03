أردوغان: تركيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تدعم "وحدة أراضي أوكرانيا بما في ذلك القرم"، التي عادت عام 2014 إلى قوام روسيا، مجددا عرضه للوساطة بين موسكو وكييف.وجدد أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في كييف عقب لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مبادرته لإقامة قمة روسية أوكرانية أو محادثات على المستوى الفني في أنقرة، مبينا: "تركيا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل إنهاء الأزمة بين البلدين الصديقين والجارين لها في البحر الأسود".وتابع الرئيس التركي: "أؤكد استمرار دعم تركيا لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية بما في ذلك القرم".وأضاف: "إننا نقدر دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا، ونؤمن بصدق بأن الأزمة سيتم حلها عبر طريق سلمية ودبلوماسية في إطار وحدة أراضي أوكرانيا واتفاقات مينسك".كما ذكر أردوغان أنه بحث مع زيلينسكي "سبل رفع التبادل التجاري مع أوكرانيا إلى 10 مليارات دولار".وسبق أن عرض أردوغان عدة مرات مبادرة لتنظيم قمة بين زيلينسكي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتسوية الأزمة المستمرة في العلاقات بين البلدين منذ 2014.ويأتي ذلك في الوقت الذي تدعي فيه السلطات في كييف والإدارة الأميركية وحلفاؤها بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.