أوكرانيا تبرم اتفاقية مع تركيا لتوسيع إنتاج الطائرات القتالية المسيرة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده وقعت اتفاقية استراتيجية لتوسيع التعاون مع شركة "بايكار" التركية المنتجة لطائرات "بيرقدار" القتالية المسيرة.وقال زيلينسكي اليوم الخميس، في أثناء مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات أجراها في كييف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "اليوم تم التوقيع على اتفاقية ستوسع بشكل ملموس عمليات إنتاج الطائرات المسيرة من إنتاج شركة "بايكار" في أوكرانيا".وأشار زيلينسكي إلى أن هذه الاتفاقية ستجلب إلى أوكرانيا فرص عمل وتكنولوجيات جديدة، بالإضافة إلى زيادة القدرات الدفاعية للدولة.وشكر الرئيس الأوكراني نظيره التركي على "دعمه الثابت لوحدة الأراضي الأوكرانية" وعلى مبادرته للتوسط بين موسكو وكييف بغية إنهاء التصعيد الحالي حول منطقة دونباس.ووصف زيلينسكي اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي تم إبرامها اليوم بين الدولتين بأنها "لحظة تاريخية".بدوره، شدد أردوغان على أن اجتماع اليوم والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارته الحالية إلى كييف تشكل دليلا على سعي تركيا إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع أوكرانيا.وأعرب الرئيس التركي مجددا عن استعداد أنقرة لـ"فعل ما يلزم" بغية إنهاء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، وتقدم مرة أخرى بمبادرة تنظيم قمة بين زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أو محادثات على المستوى الفني في الأراضي التركية.وقال إن تركيا مستمرة في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما يشمل شبه جزيرة القرم التي عادت إلى قوام روسيا عام 2014 بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم هناك على خلفية الانقلاب السلطوي في كييف.وكان مسؤولون أوكرانيون قد أكدوا في ديسمبر الماضي وجود خطة لإنتاج طائرات مسيرة، منها "تي إيه أي أنكا" التركية الثقيلة، في مصنع مشترك بين الدولتين يجري بناؤه في مدينة فاسيلكوف بمقاطعة كييف.وسبق أن استخدمت قوات حكومة كييف في الخريف الماضي لأول مرة طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" لشن غارة على جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا، في مخالفة لاتفاقات مينسك.