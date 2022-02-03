أفغانستان.. مصرع 9 أشخاص على الأقل إثر انهيار منجم للفحم

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء انهيار منجم للفحم في مدينة نهرين بولاية بغلان بشمال شرق أفغانستان، حسب ما أفاد به إعلام محلي اليوم الخميس.ووفق المصادر، فقد وقع الحادث في منجم فحم "تشيناراك" في ولاية بغلان يوم أمس الأربعاء.وقال أحد عمال المنجم: "لقد انهار المنجم بسبب الأمطار الغزيرة" مشيرا إلى أنه: "تم انتشال ثماني جثث لعمال من تحت الأنقاض حتى الآن، وجثث أخرى ما زالت محاصرة، والجهود جارية لإخراجها".وأكد محافظ مدينة نهرين وقوع الحادث وقال إنه "تم إرسال قواتهم إلى المنطقة للمساعدة في العثور على جثث عمال المناجم".