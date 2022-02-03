عربي-دولي

أفغانستان.. مصرع 9 أشخاص على الأقل إثر انهيار منجم للفحم

Lebanon 24
03-02-2022 | 15:26
A-
A+
Doc-P-914652-637795240470093574.jpg
Doc-P-914652-637795240470093574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء انهيار منجم للفحم في مدينة نهرين بولاية بغلان بشمال شرق أفغانستان، حسب ما أفاد به إعلام محلي اليوم الخميس.

ووفق المصادر، فقد وقع الحادث في منجم فحم "تشيناراك" في ولاية بغلان يوم أمس الأربعاء.

وقال أحد عمال المنجم: "لقد انهار المنجم بسبب الأمطار الغزيرة" مشيرا إلى أنه: "تم انتشال ثماني جثث لعمال من تحت الأنقاض حتى الآن، وجثث أخرى ما زالت محاصرة، والجهود جارية لإخراجها".

وأكد محافظ مدينة نهرين وقوع الحادث وقال إنه "تم إرسال قواتهم إلى المنطقة للمساعدة في العثور على جثث عمال المناجم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-03
16:50 | 2022-02-03
16:40 | 2022-02-03
16:30 | 2022-02-03
16:20 | 2022-02-03
16:00 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website