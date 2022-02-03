عربي-دولي

لقاء مرتقب بين الرئيسين الصيني والروسي وسط توتر مع الغرب

Lebanon 24
03-02-2022 | 23:30
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يستعد الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، لعقد أول لقاء له مع زعيم عالمي منذ نحو عامين، عندما يستقبل في بكين نظيره الروسي فلاديمير بوتن، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر مع الغرب.


ولم يغادر شي الصين منذ كانون الثاني 2020، عندما كانت بلاده تكافح التفشي الأولي لكوفيد عبر إغلاق مدينة ووهان، التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى.
 
كما يعتزم شي لقاء أكثر من 20 زعيم دولة على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها بلاده، وتأمل بكين أن تكون انتصارا للقوة الناعمة.

وقال كبير مستشاري الكرملين، الأربعاء، إن شي وبوتن سيلتقيان في العاصمة الصينية، قبل أن يصدرا بيانا يعكس "وجهة نظرهما المشتركة" بشأن الأمن وقضايا أخرى.

وبعد ذلك يحضر الزعيمان حفل افتتاح الأولمبياد مساء الجمعة.
 
وعززت التوترات المتصاعدة مع الغرب العلاقات بين الدولتين، وكان بوتن أول زعيم أجنبي يؤكد حضوره حفل الافتتاح الجمعة.

وأشاد بوتن بـ"نموذج" العلاقات بين روسيا وبكين خلال مكالمة هاتفية في ديسمبر مع شي، واصفا نظيره الصيني بأنه "صديق عزيز".

من جانبها، دعت الصين الولايات المتحدة إلى احترام "المخاوف الأمنية" لروسيا بشأن أوكرانيا.

وتبحث موسكو عن دعم بعد نشرها 100 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وتهديد الدول الغربية لموسكو بـ"عواقب وخيمة" في حال شنها أي هجوم ضد أوكرانيا.

وفي الفترة التي سبقت الأولمبياد، تعززت الروابط أكثر بين البلدين، حيث شجبت موسكو المقاطعة الدبلوماسية لبكين من قبل مجموعة من الدول الغربية ومحاولات "تسييس الرياضة".

وبالإجمال يُتوقع أن يحضر الألعاب 21 زعيما من العالم.
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