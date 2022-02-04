عربي-دولي

لودريان: نحث بوتين على الحوار والتهدئة فيما يتعلق بأوكرانيا

Lebanon 24
04-02-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-914707-637795507696568396.jpg
Doc-P-914707-637795507696568396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، أن هناك جهودا تبذل لحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الحوار والتهدئة فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني، بوغدان أوريسكو: "روسيا نشرت قوات (على الحدود مع أوكرانيا) قادرة على الاعتداء والتصعيد.. إلى الآن لم تتخذ هذا القرار بعد، ولذلك نبذل جهودا لحث الرئيس بوتين على الحوار والتهدئة".
وعبر لودريان عن اعتقاده بأن الحوار حول الوضع في أوكرانيا صعب، ولكنه يجب أن يحدث.

كما أكد الوزير أن إرسال القوات الإضافية لحلف الناتو إلى رومانيا يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وأوضح: "إن إعلان فرنسا عن استعدادها للمشاركة في مهمة الناتو الجديدة في رومانيا يتماشى مع الالتزامات التي تعهدت بها. هذا جزء من سياسة التضامن وسياسة ضمان أمنهم وأمن أوروبا. لا أرى كيف يمكن لهذا أن يتدخل في المفاوضات بين الرئيس (الفرنسي) والرئيس (الروسي) بوتين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-02-04
04:00 | 2022-02-04
03:30 | 2022-02-04
03:00 | 2022-02-04
02:30 | 2022-02-04
02:00 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website