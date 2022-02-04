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ستولتنبيرغ: الانتشار العسكري الروسي في بيلاروس هو الأكبر من نوعه

Lebanon 24
04-02-2022 | 01:00
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ إن الانتشارالعسكري الروسي في بيلاروس هو الأكبر من نوعه منذ انتهاء الحرب الباردة، بما في ذلك أحدث أنواع الأسلحة، ودعا روسيا لوقف التصعيد.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو عقب اجتماع مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي في بيان: "خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا تحركا كبيرا للقوات الروسية إلى بيلاروس. وهذا هو أكبر انتشار للقوات الروسية هناك منذ انتهاء الحرب الباردة، بمشاركة متوقعة من 30 ألف وحدة قتالية ووحدات من القوات الخاصة، وأحدث طائرات مقاتلة، بما في ذلك Su-35، وأنظمة إسكندر ثنائية الاستخدام، وأنظمة الدفاع الجوي S-400. كل هذا يحدث بالتوازي مع التدريبات المتوقعة للقوات النووية الروسية هذا الشهر".
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن نظام الصواريخ "S-400" المضاد للطائرات الذي يشارك في إطار اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة حليفة، وصل إلى بيلاروس.
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