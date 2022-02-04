عربي-دولي

"طالبان" تؤكد اقترابها من الاعتراف الدولي

Lebanon 24
04-02-2022 | 01:30
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قالت حكومة "طالبان"، اليوم الخميس، إنها تقترب أكثر فأكثر من الاعتراف الدولي بها، مؤكدة أن أي تنازلات تقدمها ستكون وفقا لشروطها.

ولفت وزير خارجية حركة "طالبان" أمير خان متقي، في مقابلة مع "فرانس برس"، إلى أن حكام أفغانستان الجدد يلقون ببطء قبولا دوليا. وأضاف: "فيما يتعلق بعملية الحصول على الاعتراف، اقتربنا من هذا الهدف".

وشدد على أن "هذا حقنا، حق الأفغان. سنواصل نضالنا السياسي وجهودنا حتى نحصل على حقنا".

ولم تعترف أي دولة رسميا حتى الآن بالحكومة التي تم تشكيلها بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة بكابل في أغسطس مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد احتلال لأفغانستان دام 20 عاما.

وأشار متقي إلى أن حكومته منخرطة بنشاط مع المجتمع الدولي، وقال: "المجتمع الدولي يريد التفاعل معنا". 

وتابع قائلا: "إن عدة دول تدير سفارات في كابل ومن المتوقع افتتاح المزيد قريبا"، متوقعا فتح سفارات بعض الدول الأوروبية والعربية أيضا.

من جهة أخرى، شدد متقي على أن "أي تنازلات تقدمها طالبان في مجالات مثل حقوق الإنسان ستكون بشروطها وليس نتيجة ضغوط دولية".

ووعدت "طالبان" بنسخة أكثر ليونة من الحكم الإسلامي القاسي الذي اتسمت به الفترة الأولى في السلطة من عام 1996 حتى عام 2001، لكن النظام الجديد كان سريعا في منع النساء من ممارسة معظم الوظائف الحكومية، وإغلاق غالبية المدارس الثانوية للبنات.

ومع ذلك، أصر متقي على أن النظام الجديد لم يطرد أيا من موظفي الحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة.
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