لولاية جديدة.. سيرجيو ماتاريلا يؤدي اليمين رئيسا لإيطاليا

أدى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، الذي أعيد انتخابه السبت لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، اليمين في البرلمان الخميس.وقال ماتاريلا في حضور البرلمانيين ورئيس الحكومة ماريو دراغي إن "إطالة أمد حالة من عدم اليقين السياسي العميق والتوتر" كان يمكن أن "تعرض للخطر آفاق انتعاش البلاد الملتزمة بالخروج من لحظة صعبة جدا".وتحدث ماتاريلا عن الأزمة الأوكرانية من دون أن يذكرها صراحة، قائلا إنه في أوروبا "لا يمكننا أن نقبل الآن أن تهب رياح المواجهة مرة أخرى"، مشددا على أن "عروض القوة يجب أن يحل مكانها التوافق المتبادل".وأعيد انتخاب ماتاريلا (80 عاما) الذي ينظر إليه باعتبار ضمانة للاستقرار، بعد ماراثون برلماني سلط الضوء على الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، في لحظة محورية للتعافي بعد كوفيد.