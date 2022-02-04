لماذا يصاب بعض الناس بـ"كوفيد" ولا يصاب آخرون؟

أحد أكبر الألغاز التي نشأت عن جائحة كوفيد-19 هو سبب إصابة بعض الأشخاص بهذا الوباء في الوقت الذي لا يصاب به البعض الآخر، حتى لدى تعرض الحالتين للفيروس بشكل متساوٍ.قال داني التمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إن الدراسات تشير إلى أن احتمال الإصابة بالعدوى داخل الأسرة بمجرد أن تكون إحدى الحالات إيجابية "ليس بالقدر الذي تتخيله".وبحسب الشبكة، "يتم تخصيص العديد من الأبحاث حول الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص غير معرضين للإصابة بكوفيد أو لا تبدو آثار الإصابة عليهم. في الشهر الماضي، نشرت إمبريال كوليدج لندن بحثًا جديدًا يشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الخلايا التائية (نوع من الخلايا في جهاز المناعة) من فيروسات كورونا الباردة الشائعة كانوا أقل عرضة للإصابة بـ SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لكوفيد-19. قالت الدكتورة ريا كوندو، المؤلف الأول للدراسة من المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال، إن "التعرض لفيروس SARS-CoV-2 لا يؤدي دائمًا إلى الإصابة، ونحن حريصون على فهم السبب".أضافت: "وجدنا أن المستويات العالية من الخلايا التائية الموجودة مسبقًا، والتي أنشأها الجسم عند الإصابة بفيروسات كورونا البشرية الأخرى مثل نزلات البرد، يمكن أن تحمي من عدوى كوفيد". ومع ذلك، حذرت كوندو أيضًا من أنه "على الرغم من أن هذا اكتشاف مهم، إلا أنه شكل واحدا فقط من أشكال الحماية، وأود أن أؤكد أنه لا ينبغي لأحد الاعتماد على هذا وحده. عوضاّ عن ذلك، فإن أفضل طريقة لحماية نفسك من كوفيد-19 هي تلقي اللقاح بالكامل، بما في ذلك الحصول على جرعة معززة". قال لورانس يونغ، أستاذ علم الأورام الجزيئي في جامعة وارويك، لشبكة "سي أن بي سي" يوم الأربعاء إنه "هناك اهتماما كبيرا بهذه الحالات التي يُطلق عليها "أبدًا كوفيد"، أي الأفراد الذين تعرضوا بوضوح لجهات اتصال وثيقة في أسرهم مصابة بالعدوى، ولكنهم هم أنفسهم مقاومون لها". وقال إن البيانات المبكرة تشير إلى أن هؤلاء الأفراد قد اكتسبوا بشكل طبيعي مناعة من الإصابات السابقة بفيروسات كورونا الباردة الشائعة. وقال إن حوالي 20٪ من حالات عدوى البرد الشائعة ناتجة عن فيروسات نزلات البرد الشائعة، "لكن سبب احتفاظ بعض الأفراد بمستويات مناعة تفاعلية لا يزال غير معروف". بالإضافة إلى درجة المناعة التي يوفرها التعرض المسبق لفيروسات كورونا، من المحتمل أيضًا أن تكون حالة التطعيم ضد كوفيد عاملاً فيما إذا كان بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء أكثر من غيرهم".دور اللقاحاتوتابعت الشبكة، "ينتشر لقاح فيروس كورونا الآن على نطاق واسع في معظم البلدان الغربية. كما يتم نشر الطلقات المعززة على نطاق واسع، ويتم تطعيم الأطفال الأصغر سنًا في العديد من البلدان، حيث تتسابق الحكومات لحماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص من متحور "أوميكرون" الأكثر قابلية للانتقال، ولكن الأقل خطورة سريريًا. أثبتت لقاحات كوفيد قدرتها على الحد من الإصابات الشديدة، والاستشفاء والوفيات، وتبقى فعالة إلى حد كبير ضد المتحورات المعروفة للفيروس. ومع ذلك، فهي ليست فعالة بنسبة 100 ٪ في منع العدوى، كما أن المناعة التي توفرها تتضاءل بمرور الوقت، وقد تم اختراقها إلى حد ما بسبب متحور "أوميكرون". قال أندرو فريدمان، الأكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف، للشبكة إن سبب إصابة بعض الأشخاص بكوفيد والبعض الآخر ليس "ظاهرة معروفة جيدًا ويفترض أنها تتعلق بالحصانة من التطعيم أو العدوى السابقة أو كليهما". وأضاف: "نحن نعلم أن العديد من الأشخاص ما زالوا مصابين بعدوى (خفيفة في الغالب) بـ"الأوميكرون" على الرغم من تلقيحهم الكامل، بما في ذلك حصولهم على الجرعة المعززة. ومع ذلك، لا يزال التطعيم يقلل من فرصة الإصابة بـ"الأوميكرون" وتختلف الاستجابات من شخص لآخر. لذلك يصاب به بعض الناس والبعض الآخر لا يصاب به على الرغم من التعرض الكبير جدًا". قال يونغ من جامعة وارويك، عندما يتعلق الأمر بالاستجابات المناعية المختلفة لكوفيد، "من المحتمل أن تكون المناعة التفاعلية التبادلية من الإصابات السابقة بفيروس كورونا البرد مساهماً رئيسياً، لا سيما وأن هؤلاء الأفراد قد يتمتعون بفوائد مناعية إضافية من تلقي التطعيم أيضًا". أصر يونغ على أن إجراء مزيد من الدراسات حول ما يسمى بأفراد "أبداً كوفيد" سيساعد في تطوير فهم أفضل للاستجابة المناعية لـ SARS-CoV-2، و"ما هي جوانب الاستجابة التفاعلية التبادلية الأكثر أهمية، وكيف يمكن تسخير هذه المعلومات لتوليد لقاحات عالمية مقاومة للمتحورات"."العامل الجينيورأت الشبكة أن "هناك سؤالا آخر نشأ أثناء الوباء وهو لماذا قد يستجيب شخصان مصابان بكوفيد بشكل مختلف تمامًا للعدوى؛ يمكن أن يكون لأحدهم أعراض شديدة، على سبيل المثال، أما الآخر فلا تظهر عليه أي أعراض. قد تكمن الإجابة في جيناتنا. قال ألتمان من إمبريال كوليدج للشبكة يوم الأربعاء: "إنه سؤال مهم حقًا". قال إنه وزملاؤه أجروا بحثًا، سيتم نشره قريبًا، في علم الوراثة المناعية وعدوى كوفيد-19، ووجدوا أن الاختلافات بين أجهزة المناعة لدى الأشخاص "تحدث فرقًا، على الأقل في ما إذا كنت تعاني من أعراض المرض أم لا". يركز البحث على جينات HLA (مستضد كريات الدم البيضاء البشرية) المختلفة ويبحث في كيفية تأثيرها على استجابة الفرد لكوفيد. وأضاف: "الجينات الرئيسية التي تتحكم في استجابتك المناعية تسمى جينات HLA. إنها مهمة لتحديد استجابتك عند مواجهة SARS-CoV-2. على سبيل المثال، الأشخاص الذين لديهم الجين HLA-DRB1 * 1302 هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض العدوى"."