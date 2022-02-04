إكتشاف متحوّر غامض جديد لـ"كورونا"... هل يُشكّل خطرا على البشر؟

اكتشف باحثون "نوعا غامضا" من فيروس كورونا المستجد، وذلك في مياه الصرف الصحي في مدينة نيويورك الأميركية.وقال موقع "ديزيريت" إن فريقا من الباحثين في نيويورك اكتشف، في مياه الصرف الصحي بالمدينة، متحورا غامضا لكورونا لم يتم اكتشافه من قبل.وذكر الباحثون، في ورقتهم البحثية، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن المتحور الغامض "يمكن أن يشكل خطرا على البشر"، مشيرين إلى أنه يحتوي على "طفرات فريدة".