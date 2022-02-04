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الأمم المتحدة: لدينا ملايين الدولارات التي لا يمكننا استخدامها في أفغانستان

Lebanon 24
04-02-2022 | 07:30
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قالت الأمم المتحدة إن لديها نحو 135 مليون دولار في بنك بأفغانستان، لكنها غير قادرة على استخدامها، لأن البنك المركزي الذي تديره "طالبان" لا يمكنه تحويل الأموال للعملة الأفغانية.

وقال عبد الله الدردري، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، أمام قمة جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال ACAMS، إن "الأمم المتحدة نقلت الدولارات الأمريكية إلى البلاد وأودعتها في بنك أفغانستان الدولي، مع وعد واضح من البنك المركزي الأفغاني بأن الأموال الجديدة سيتم تحويلها تلقائيا إلى أفغاني".

وأشار إلى أن "هذا لم يحدث"، مضيفا: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفسه لديه 30 مليون دولار عالقة في البنك المركزي، ولا يمكنني تحويلها إلى العملة الأفغانية، وبدون ذلك لا يمكننا تنفيذ جميع برامجنا".

يذكر أنه تم تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني ومساعدات التنمية الأجنبية، لمنع وقوعها في أيدي حركة "طالبان" التي سيطرت على البلاد في آب 2021.
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