بعد مقتل زعيمه.. هل يُحضر "داعش" لهجمات ضدّ أميركا؟





وقال كيربي في بث قناة "سي أن أن"، أمس الخميس: "نتابع دائما وبشكل ملح التهديدات الصادرة عن تنظيم داعش. ولا توجد لدينا حاليا أي أدلة على (إعداد التنظيم) ضربة جوابية في المستقبل القريب، لكننا نتابعه عن كثب".



وأكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "تبذل قصارى جهدها لضمان أمنها وأمن حلفائها وشركائها".



ونشر المكتب الصحفي للبيت الأبيض، أمس الخميس، بيانا كتابيا للرئيس الأميركي، جو بايدن، قال فيه إن القوات المسلحة الأميركية أجرت عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، أدت إلى القضاء على زعيم تنظيم داعش، أبو ابراهيم القرشي. أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أنه لا تتوفر لدى بلاده حالياً أي معلومات حول تحضير تنظيم داعش للقيام بهجمات جديدة كرد على عملية قتل قائده، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، التي حصلت مؤخراً.وقال كيربي في بث قناة "سي أن أن"، أمس الخميس: "نتابع دائما وبشكل ملح التهديدات الصادرة عن تنظيم داعش. ولا توجد لدينا حاليا أي أدلة على (إعداد التنظيم) ضربة جوابية في المستقبل القريب، لكننا نتابعه عن كثب".وأكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "تبذل قصارى جهدها لضمان أمنها وأمن حلفائها وشركائها".ونشر المكتب الصحفي للبيت الأبيض، أمس الخميس، بيانا كتابيا للرئيس الأميركي، جو بايدن، قال فيه إن القوات المسلحة الأميركية أجرت عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، أدت إلى القضاء على زعيم تنظيم داعش، أبو ابراهيم القرشي.

وأفادت الاستخبارات الأميركية بأن هذا القرشي كان يترأس التنظيم بعد مقتل زعيمه السابق، أبو بكر البغدادي، في تشرين الأول عام 2019.





وأفادت وكالة "أسوشتد بريس" بمقتل 13 شخصا على الأقل بينهم 6 أطفال و4 نساء، في ليلة إجراء العملية الأمريكية في الأراضي السورية، بالقرب من الحدود التركية.



من جانبها، اعترفت الإدارة الأميركية بمقتل أطفال أثناء هذا العملية العسكرية، معبرة في الوقت ذاته عن اعتقادها أن مسؤولية مقتل الأطفال تقع على عاتق مسلحي التنظيم الإرهابي. وكان القرشي يتخفى بأسماء مختلفة، وخاصة كان معروفا بأسماء: حجي عبد الله، وأبو عبد الله قرداش، وأمير محمد سعيد.وأفادت وكالة "أسوشتد بريس" بمقتل 13 شخصا على الأقل بينهم 6 أطفال و4 نساء، في ليلة إجراء العملية الأمريكية في الأراضي السورية، بالقرب من الحدود التركية.من جانبها، اعترفت الإدارة الأميركية بمقتل أطفال أثناء هذا العملية العسكرية، معبرة في الوقت ذاته عن اعتقادها أن مسؤولية مقتل الأطفال تقع على عاتق مسلحي التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن عدد القتلى جراء إجراء هذه العملية ليس معروفا حتى الآن.



