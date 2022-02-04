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سباق مع الوقت لإنقاذ الطفل ريان.. شاهدوا لحظة انهيار الجدار المحاذي للبئر الذي سقط فيه (فيديو)

Lebanon 24
04-02-2022 | 07:14
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دخل 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق في البئر، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام مغربية. وقد وصلت عملية الانقاذ الى مراحلها الاخيرة الخطيرة. 
 
وكانت قد توقفت أشغال الحفر لإنقاذ الطفل المغربي ريان من قعر البئر بشكل مؤقت، بسبب انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر. وتداول ناشطون مقاطع فيديو للحظة الإنهيار.
 
 
وسقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة وغير مسيجة، بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.
وكشفت السلطات المغربية أن عمليات الحفر مستمرة للوصول إلى مكان قريب من الطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها وعلق في منتصفها، مشيرة إلى أن عمليات الحفر وصلت إلى العمق المطلوب في موازة مكان ريان.
المصدر: وكالات

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