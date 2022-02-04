يُمكنه الصمود لـ5 أو 6 أيام... طبيب يكشف عن أهم ما يحتاجه الطفل ريان

بينما يترقّب العالم العربي أجمع بفارغ الصبر خبراً ساراً من المغرب يفيد بخروج الطفل ريان من حفرة البئر حيّاً سالماً، تتوارد المعلومات من هناك بحذر، خصوصاً بعد إعلان السلطات أن الأمور وصلت إلى ساعات حاسمة.فالطفل البالغ من العمر 5 سنوات عالق منذ أيام في الحفرة وسط جهود جبارة لإنقاذه.وكشف الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية والربو في جامعة جورج تاون، أن باستطاعة ريان الصمود 5 إلى 6 أيام على هذا الوضع.كما أضاف أن الأطفال يملكون عادة مناعة ضد هذه المواقف تسمح لهم بالبقاء أحياء ما يقارب المدة المذكورة.وشدد على أن أهم ما يلزم الصغير اليوم هو توافر ماء الشرب، أكثر من الطعام، مؤكداً أن الأطفال يملكون قدرة على البقاء دون ماء مدة 5 أيام تقريبا.كذلك أكد على ضرورة تأمين فتحات تهوئة للطفل لإيصال كمية مناسبة من الأكسجين الضروري لحياته.أما النقطة الأهم التي شدد عليها الطبيب فهي الإضاءة، حيث أكد أهمية تأمين كميات مناسبة من الضوء لريان كي يشعر بالأمان ويذهب عنه رعب المكان الذي بالتأكيد سيؤثر على حالته سلباً، موضحاً أن حالة القلق قد تأتي بمفعول عكسي تماما عما يحتاجه الطفل اليوم.وعن حوادث مماثلة، أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تعاملت مع حوادث مماثلة عبر ربط شخص وإنزاله إلى الحفرة طبعا بشروط مناسبة وذلك كي يتأكد الطفل أن فرص نجاته موجودة وبالتالي يطمئن قلبه، وهو ما حدث بالفعل مع ريان.