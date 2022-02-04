عربي-دولي

ماكرون يلتقي بوتين الاثنين وزيلينسكي الثلاثاء

Lebanon 24
04-02-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-914925-637795914459854442.jpg
Doc-P-914925-637795914459854442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الإثنين في موسكو، ثم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، في كييف.
المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين يبلغ ماكرون أن تحركات أوكرانيا استفزازية
lebanon 24
05/02/2022 01:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: ماكرون سيجري مباحثات مع بوتين الأسبوع المقبل ويزور أوكرانيا أيضا لتخفيف التوتر
lebanon 24
05/02/2022 01:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في ثالث اتصال خلال أسبوع.. بوتين وماكرون يبحثان أوكرانيا والضمانات الأمنية
lebanon 24
05/02/2022 01:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الروسية: بوتين وماكرون بحثا "الضمانات الأمنية" التي طلبتها روسيا بشأن أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
05/02/2022 01:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24

ماكرون

بوتين

وزيلينسكي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-04
16:51 | 2022-02-04
16:50 | 2022-02-04
16:49 | 2022-02-04
16:45 | 2022-02-04
16:40 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website