ماكرون يلتقي بوتين الاثنين وزيلينسكي الثلاثاء

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الإثنين في موسكو، ثم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، في كييف.