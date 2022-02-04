عربي-دولي

غانتس: إسرائيل تدعم كل الدول الشريكة لها

Lebanon 24
04-02-2022 | 15:30
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل تقف إلى جانب الدول الشريكة لها وتدعم حق تلك الدول في الدفاع عن مواطنيها وسيادتهم وأمنهم.

وفي مقال له بصحيفة Gulf Daily News البحرينية، في ختام زيارة رسمية قام بها للبحرين، كتب غانتس أنه "في الوقت الذي نتقاسم فيه رؤية من السلام والاستقرار مع دول أخرى، تشن مليشيات في أنحاء الشرق الأوسط مؤللة بوسائل قتالية متقدمة ولها ميزانيات طائلة، هجمات ضد أهداف مدنية وتعرض حياة أشخاص عزل للخطر".

وأشار إلى أن "عمليات ارهابية ترتكب وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ولهذا السبب الشراكة، التي تقيمها إسرائيل مع دول مجاورة، حيوية أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على أن "إسرائيل تقف إلى جانب الدول الشريكة لها وتدعم حقها في الدفاع عن مواطنيها وسيادتهم وأمنهم، مثلما تحتفظ هي بحقها في الدفاع عن مواطنيها وممتلكاتها وأراضيها".
المصدر: روسيا اليوم
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