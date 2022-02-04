الإمارات تلغي تعليق سفر مواطنيها المحصنين باللقاح إلى 12 دولة أفريقية

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، السماح لمواطنيها بالسفر إلى 12 دول أفريقية كانت قد علقت السفر إليها مسبقا.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن قرار الإمارات بالسماح بالسفر إلى الـ12 دولة أفريقية سيسري اعتبارا من 6 شباط الجاري.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه تقرر رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة إلى الدول التي تم منع السفر إليها.

وأوضحت الهيئتان أن الدول التي ألغي حظر السفر إليها هي كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو، جمهورية جنوب أفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا وزيمبابوي.

وحددت السلطات الإماراتية الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول وهي:

1.المواطنون الذين تلقوا جرعات لقاح /كوفيد 19/ الكاملة إضافة إلى الجرعات الداعمة.

2.المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

واختتمت الهيئتان بيانهما بالتأكيد على ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي.