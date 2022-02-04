عربي-دولي

الأمم المتحدة ترحّب بأي تحرك يسهم في هزيمة "داعش"

Lebanon 24
04-02-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-914938-637795935154172440.jpg
Doc-P-914938-637795935154172440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبرت الأمم المتحدة، عن قلقها بشأن الخسائر المدنية المبلغ عنها في أعقاب هجوم شنته القوات الأميركية في شمال غرب سوريا، لكنها رحبت بأي تحرك يسهم في هزيمة تنظيم "داعش" الارهابي.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق: "أخذنا علما بإعلان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مقتل أبو إبراهيم القريشي، زعيم تنظيم "داعش"، ونلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين".

وأضاف: "تنظيم داعش ارتكب جرائم شنيعة وجلب المآسي والوفاة لآلاف الرجال والنساء والأطفال، "ونريد أن ننتهز هذه اللحظة لتذكر ضحايا وعائلات ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وأكد أن منظومة الأمم المتحدة بأكملها متحدة في جهود العمل ضد تنظيم "داعش"، لذا، فإن تحقيق "أي نجاح ضده جدير بالترحيب".

وفي سؤال حول ما إذا يجب إجراء تحقيق في سقوط ضحايا مدنيين، قال فرحان حق: "فيما يتعلق بوفاة المدنيين، ما نفعله هو مواصلة دعوة جميع الأطراف لأخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأكد أنه فيما يتعلق بتحديد مسؤولية الإصابات من الهجوم، "فمن الضروري إجراء تحقيق".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2022-02-04
16:50 | 2022-02-04
16:49 | 2022-02-04
16:45 | 2022-02-04
16:40 | 2022-02-04
16:35 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website