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محكمة أميركية تأمر باحتجاز متهمة بقيادة كتيبة نسائية في "داعش"

Lebanon 24
04-02-2022 | 14:14
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أمرت محكمة أميركية باحتجاز، أليسون فلوك إيكرن، المتهمة بقيادة كتيبة نسائية في تنظيم "داعش" في سوريا، تمهيد إلى تقديمها للمحاكمة.

وأمر القاضي إيفان ديفيس من المنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا إيكرن بالبقاء في الحجز خلال جلسة استماع قصيرة للغاية، الخميس، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن مهمة ناجحة، حيث تم قتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلال عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا.

ولم تتقدم إيكرن بعد بالتماس، ولم تعترض على استمرار احتجازها.

كانت وزارة العدل الأميركية اتهمت إيكرن (42 عاما) بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، وتم القبض على الأمريكية أليسون إيكرن في سوريا ونقلت الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الجنائية.

وقال ممثلو الادعاء إن إيكرن غادرت ولاية كانساس مسقط رأسها عام 2008 وعاشت منذ ذلك الحين في مصر وليبيا وسوريا، حيث انضمت إلى الجماعات المتطرفة، واستقرت في سوريا وأصبحت قائدة لكتيبة نسائية تابعة لداعش.

وأليسون فلوك إيكرن متهمة بتدريب أكثر من 100 امرأة وطفل على استخدام البنادق وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة، بهدف دعم داعش.
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