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16 شاحنة محملة بمساعدات سعودية تدخل اليمن

Lebanon 24
04-02-2022 | 14:25
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أفاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، بأن 16 شاحنة محملة بمواد إغاثية، عبرت منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن خلال الفترة من 27 كانون الثاني وحتى 2 شباط 2022.

وأوضح المركز في بيان له، بأن المساعدات الإغاثية، تحتوي على 900 سلة غذائية و7.982 حقيبة شتوية فضلا عن المواد الطبية التي تزن 137 طنا و819 كيلوغراما لمحافظات عدن ومأرب والمهرة والضالع وتعز وشبوة.
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