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البنتاغون يعلن وفاة جندي أميركي في سوريا

Lebanon 24
04-02-2022 | 14:35
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أعلن البنتاغون أن جنديا أميركيا لقي مصرعه جراء "حادث وقع مؤخرا" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن الجندي المدعو أليكس جي رام (20 عاما) توفي جراء حادث غير قتالي وقع في مدينة تل بيدر في أول فبراير، موضحة أنه كان من القوات المشاركة في عملية "العزم الصلب" التي يجريها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش".

وأشار البنتاغون إلى أن التحقيق جار في الحادث، من دون شرح تفاصيله.
 
ويأتي هذا الحادث على خلفية الاضطرابات الأمنية التي شهدتها الحسكة في الأسابيع الأخيرة، حيث هاجمت خلايا لـ"داعش" سجن الصناعة التي تعد أكبر سجن لعناصر التنظيم على مستوى العالم، وسيطرت عليه مؤقتا.

كما جاء بيان البنتاغون بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن تصفية زعيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي جراء عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
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