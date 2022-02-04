الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدم في محافظة حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، استعادة السيطرة على معسكر "المحصام" من أيدي مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية، وتطويق مدينة حرض بمحافظة حَجّة، شمال غرب اليمن.وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني عبر "تويتر"، إن قواتها "تحرر معسكر حرس الحدود المحصام في مديرية حَرَض"، وأضافت أن "قوات المنطقة العسكرية الخامسة تطوق مدينة حَرَض".بينما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أنه يدعم تقدم ألوية اليمن في كافة المحاور والعمليات، لتحقيق أهدافها المرحلية.ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف أن عمليات إزالة الألغام بدأت في مدينة حَرَض، وأن "العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة، ستنطلق بعد عمليات التطهير".وتأتي التطورات الميدانية في مديرية حَرَض شمال حَجّة، غداة إعلان الجيش اليمني، أن التحالف العربي دمر بثلاث غارات جوية، مركزي قيادة وسيطرة لجماعة الحوثيين شرق مدينة ‎حَرَض.