فرنسا تعتزم مساعدة الإمارات لتأمين أجوائها من هجمات الحوثيين

أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، أن فرنسا ستساعد الإمارات في تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين.



وقالت بارلي في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في كانون الثاني، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي خرق".