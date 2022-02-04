عربي-دولي

الكاظمي يعلق على مقتل زعيم "داعش" في سوريا

Lebanon 24
04-02-2022 | 15:55
A-
A+
Doc-P-915003-637796077696099902.jpg
Doc-P-915003-637796077696099902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن مقتل زعيم تنظيم "داعش" عبد الله قرداش في شمال سوريا، جاء امتدادا لجهود القوات الأمنية العراقية.

ونشر الكاظمي تغريدة على "تويتر" كتب فيها إن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتدادا للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية الى دك وكر رأس التنظيم العفن".
 
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس أن جيش بلاده "أزال من ساحة المعركة" زعيم تنظيم داعش خلال عملية جرت في شمال سوريا ليل الأربعاء إلى الخميس.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-04
16:51 | 2022-02-04
16:50 | 2022-02-04
16:49 | 2022-02-04
16:45 | 2022-02-04
16:40 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website