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مصر.. طائرة تعود أدراجها بعد وقت قليل من إقلاعها لإنقاذ حياة راكب

Lebanon 24
04-02-2022 | 16:05
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عادت طائرة تابعة لشركة "فلاي ناس" إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة، بعد مرور 25 دقيقة على إقلاعها، وذلك لإنقاذ حياة راكب سعودي كان على متنها.

وحسب المعلومات فإن الطائرة التي كانت متجهة من مطار القاهرة إلى الدمام بالسعودية، اضطرت للعودة بعد أن أصيب راكب سعودي بأزمة صحية مفاجئة؛ وتم نقله إلى المستشفى، واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير ساعتين عن موعدها الأصلي.

وكان برج المراقبة، قد تلقى إخطارا من قائد رحلة "فلاي ناس" رقم 895 والمتجهة إلى مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية يطلب السماح له بالعودة وإعداد فريق طبي لإنقاذ راكب سعودي أصيب بأزمة صحية مفاجئة، وتم السماح للطائرة بالعودة، وجرى إنزال الراكب من الطائرة ونقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى، واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير حوالي ساعتين عن موعد إقلاعها الأصلي من مطار القاهرة.
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