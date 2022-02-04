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اليونسيف: مقتل 6 أطفال وإصابة طفلة في أحداث عنف في إدلب السورية

Lebanon 24
04-02-2022 | 16:25
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، مقتل 6 أطفال وإصابة طفلة إصابة بالغة شمال غرب سوريا في أحداث العنف ببلدة "أطمة" الحدودية الليلة الماضية.

وقالت "اليونسيف" إنه "وفقا لما لديها من تقارير، فأن العنف تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بالمناطق المأهولة بالمدنيين في سوريا".

وأشارت المنظمة في تقرير إلى أن "العنف تصاعد بشدة منذ بداية العام في إدلب وحولها في الشمال الغربي حيث يعيش 1.2 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة".

وقالت المنظمة إن العام الماضي شهد 70 في المئة من الانتهاكات الجسيمة التي سجلت ضد الأطفال في سوريا في الشمال الغربي.

واختتم التقرير موضحا أن الموجة الأخيرة من العنف تأتي بالتزامن مع أحوال الطقس السيئة التي تجتاح سوريا والمنطقة، فضلا عن هبوط قياسي في درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما تحت الصفر، ما ترتب عليه تسجيل وفاة خمسة أطفال سوريين بسبب سوء الأحوال الجوية الشتوية خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت القوات الأميركية، نفذت في وقت مبكر من اليوم عملية إنزال جوي في منطقة أطمة في ريف حلب الشمالي في سوريا، وفي وقت وصفت فيه وزارة الدفاع الأميركية العملية بالناجحة، أشارت تقارير إلى سقوط قتلى بينهم نساء وأطفال في العملية، بجانب تحطم مروحية أميركية خلال الهجوم.
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