عربي-دولي

تركيا: على اليونان وضع حد فوري لمعاملتها غير الإنسانية للمهاجرين

Lebanon 24
04-02-2022 | 16:40
A-
A+
Doc-P-915010-637796083838544592.jpg
Doc-P-915010-637796083838544592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت وزارة الدفاع التركية القوات اليونانية إلى "وضع حد فوري لمعاملتها غير الإنسانية للمهاجرين سواء على الحدود البرية أو البحرية" وذلك على خلفية مصرع 19 مهاجرا جراء البرد على حدودها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الجمعة، إن "مشاهد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم تجمدا نتيجة للمعاملة غير الإنسانية أحزنت الجميع بشدة وذلك بعدما جردتهم السلطات الأمنية اليونانية من ملابسهم وأجبرتهم على العودة إلى الأراضي التركية".

وأضاف البيان: "يجب على اليونان أن تضع حدا فوريا للمعاملة غير الإنسانية سواء على حدودها البرية أو في البحار وعلى اليونان، التي لا تأخذ حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على محمل الجد، أن تكف عن إيلام قلوب أمم العالم من خلال تعريض حياة المهاجرين للخطر".

وأردف البيان: "نحن على ثقة بأن الشعب اليوناني رأى هذه المشاهد (المهاجرين) وشعر بالعار والحزن ورفض معاملة المهاجرين بهذه الطريقة، هذه المعاملة يجب أن تلفت انتباه الاتحاد الأوروبي الآن".

وأعلنت ولاية أدرنة، الأربعاء الماضي العثور على جثث 12 مهاجرا فارقوا الحياة جراء البرد القارس "بعدما جردتهم السلطات الأمنية اليونانية من ملابسهم وأجبرتهم على العودة إلى الأراضي التركية"، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

والخميس أعلنت السلطات التركية أن عدد المهاجرين الذين تم العثور على جثثهم في منطقة حدودية مع اليونان، ارتفع إلى 19 شخصا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-04
16:51 | 2022-02-04
16:50 | 2022-02-04
16:49 | 2022-02-04
16:45 | 2022-02-04
16:35 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website