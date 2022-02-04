عربي-دولي

"رايتس ووتش": فقدان مئات الصبية من سجن كردي سوري

Lebanon 24
04-02-2022 | 15:03
A-
A+
Doc-P-915017-637796090682286947.jpg
Doc-P-915017-637796090682286947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن مئات الصبية فقدوا من سجن كردي سوري كان يحتجز فيه أعضاء من تنظيم "داعش" وعائلاتهم.

وينحدر الأطفال  في سجن غويران في شمال شرق سوريا، من مزيج من الخلفيات والجنسيات، وقد تم إحضار البعض من بلدانهم من قبل آبائهم الجهاديين الذين انضموا إلى ما يسمى بـ"الخلافة" المعلنة في عام 2014 على أجزاء من سوريا والعراق، بينما ولد آخرون هناك.

وقد سجنوا لأن العديد من الحكومات رفضت إعادتهم، في حين أعربت السلطات المحلية الكردية عن قلقها من احتمال وجود ميول متطرفة لديهم.

ومن غير الواضح عدد الأولاد في السجن الذين دربهم داعش، أو ما إذا كان أي منهم قد ارتكب جرائم.

هذا، ويأتي تقرير المنظمة الحقوقية، بعد يوم من مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في غارة أمريكية على منزله الآمن في شمال غرب سوريا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-04
16:51 | 2022-02-04
16:50 | 2022-02-04
16:49 | 2022-02-04
16:45 | 2022-02-04
16:40 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website