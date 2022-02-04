عربي-دولي

اليابان: الغارة الأمريكية على زعيم "داعش" مهمة من أجل السلام

Lebanon 24
04-02-2022 | 15:07
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قالت اليابان، اليوم الجمعة، إن الغارة الأميركية، التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في سوريا، مهمة من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، إن الغارة التي شنتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا أدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، كانت "خطوة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، عن مقتل أبو إبراهيم القرشي بعملية عسكرية أمريكية خاصة في محافظة إدلب السورية.

وأفادت مصادر سورية موالية للحكومة ومعارضة لها بسقوط 13 قتيلا على الأقل خلال العملية التي نفذت في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، بينهم 6 أطفال و3 أو 4 نساء.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن أبو إبراهيم الهاشمي القريشي توفي عندما فجر نفسه وأفراد أسرته في مبنى سكني خلال غارة عسكرية أميركية.
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