عربي-دولي

بايدن: وقف تمويل الشرطة لن يحل أزمة العنف المسلح

Lebanon 24
04-02-2022 | 15:16
A-
A+
Doc-P-915025-637796098874867804.jpg
Doc-P-915025-637796098874867804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه يعارض وقف تمويل الشرطة، بينما يروج لجهود الإدارة للحد من العنف المسلح في مدينة نيويورك.

وأشار بايدن في تصريح من مقر شرطة نيويورك في مانهاتن إلى أن "الجواب هو أن نتكاتف مع الشرطة والمجتمعات لنبني الثقة ليكون الجميع أكثر أمانا"، مشددا على أن "الجواب ليس وقف تمويل الشرطة، بل إعطائها الأدوات والتدريب والتمويل ليكون عناصرها شركاء في المجتمع وليكونوا هم حماة المجتمع".

ودعا بايدن إلى زيادة التمويل للشرطة المجتمعية ووكالة الكحول والتبغ والأسلحة النارية BATFE، بحجة أن الدعم المالي سيساعد في الحد من العنف.

وقال: "نحن لا نتحدث عن وقف التمويل، نحن بصدد التمويل وتقديم الخدمات الإضافية، كما أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الصحة العقلية الذين يعملون مع الشرطة".

وتأتي زيارة بايدن إلى نيويورك في أعقاب مقتل العديد من رجال الشرطة في المدينة خلال عام 2021.

وأعلنت إدارة بايدن في وقت سابق عن إجراءات للحد من العنف المسلح، بما في ذلك توجيه اتهامات فيدرالية ضد الأفراد الذين يستخدمون "السلاح الشبح"، أي الذي يصنع من قطع مختلفة ويصعب تتبعه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-04
16:51 | 2022-02-04
16:50 | 2022-02-04
16:49 | 2022-02-04
16:45 | 2022-02-04
16:40 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website