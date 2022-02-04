عربي-دولي

معارضة لقاحات "كورونا".. ما هي أسبابها؟ (فيديو)

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Lebanon 24
04-02-2022 | 15:18
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مع كثرة الكلام عن وجود فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية نفق كورونا مع أفول نجم أوميكرون وقرب وصول أرقام المطعمين إلى نسب قريبة من المطلوب لتحقيق المناعة المجتمعية، تعالت الأصوات المطالبة بالتعامل بحزم مع الرافضين للتطعيم بحجة تشكليه خطراً على المرضى المزمنين والكبار في العمر، تقابلها أصوات أخرى تخشى أن يؤدي الخطاب العنيف تجاههم إلى خلق شرخ مجتمعي لا يقل خطراً عن فيروس كورونا نفسه.
 
وهنا يُطرح السؤال الأساسي: الحرب على غير المطعمين: ضرورة صحية أم مخاطرة أخلاقية؟ ما هي أسباب معارضة اللقاحات؟ وهل نجحت الضغوط الحكومية في إقناع بعض غير الملقحين بأخذ اللقاح؟
 
الإجابات على تلك الأسئلة تُكشف في حلقة ضمن برنامج "النقاش" الذي تبثه شاشة "الآن".
 

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