ماكنزي يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم مطار كابل

كشف قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي، الجمعة، أن الهجوم الذي استهدف مطار كابل في آب الماضي نفذه انتحاري واحد فقط وليس هجوما "معقدا" كما كان يعتقد في السابق.وجاءت تصريحات ماكنزي في إحاطة أدلى بها بمبنى البنتاغون للحديث عن نتائج التحقيق في الهجوم الذي وقع عند أحد بوابات مطار كابل الدولي في أغسطس الماضي وأسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وما لايقل عن 170 مدني أفغاني.وقال ماكنزي إن "التحقيق خلص إلى أن عبوة ناسفة واحدة قتلت ما لا يقل عن 170 مدني أفغاني و13 جنديا أميركيا نتيجة انتشار شظايا العبوة".وأقر ماكنزي بأن "الاستنتاج مختلف عما كان يعتقده البنتاغون في البداية"، مضيفا "في ذلك الوقت، كانت المعلومات تشير إلى أنه كان هجوما معقدا نفذه انتحاري ومسلحون من تنظيم داعش".وتابع "نحن نعلم الآن أن الشظايا تسببت في إصابات تشبه الإطلاقات النارية"، مبينا أن "الإطلاقات التحذيرية التي أطلقت بعد الهجوم دفعت الكثيرين إلى افتراض وقوع هجوم معقد".وقال إن تحقيق البنتاغون شمل شهادات لأكثر من 100 شخص.وأشار إلى أن التحقيق في الهجوم "وجد أن القيادة العسكرية على الأرض كانت منخرطة بشكل مناسب في إجراءات الحماية".ووصف ماكنزي الهجوم بأنه كان "مروعا وأسفر عن نتائج مأساوية وخسائر فادحة بالأرواح".ووقع الهجوم عندما كانت حشود من الناس متجمعين قرب مطار كابل على أمل السفر خارج البلاد عبر جسر جوي تقوده الولايات المتحدة بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في حينه إن "الانفجار الذي استهدف بوابة أبي (خارج مطار كابل) كان نتيجة هجوم معقد أسفر عن عدد من الضحايا من الأميركيين والمدنيين".