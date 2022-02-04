عربي-دولي

اغتصاب وقتل.. قصصٌ مروعة تُكشف عن انتهاكات "بوكو حرام" في نيجيريا (فيديو)

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Lebanon 24
04-02-2022 | 15:29
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يطلق على نيجيريا لقب "عملاق إفريقيا"، فهي تحتل المرتبة السابعة من حيث عدد السكان في العالم، غير أنها تعاني من عدم الإستقرار السياسي غالباً، وذلك بسبب الإختلاف بين سكانها من حيث المعتقدات والممارسات وعدم المساواة، وبشكل أساسي بسبب الإرهاب الذي يقضي على الأمان فيها.

وتفاقمت أزمات نيجيريا مع تأسيس منظمة "بوكو حرام" في العام 2002 التي تُحرّم على المسلمين المشاركة في أي نشاط سياسي أو اجتماعي مرتبط بالمجتمع الغربي، ويشمل ذلك التصويت في الانتخابات وارتداء القمصان والسراويل أو تلقّي تعليم علماني.
 
وترى الجماعة أن الدولة النيجيرية يُديرها الكافرون، بغض النظر عما إذا كان الرئيس مُسلما أم لا، وقد وسّعت نطاق حملتها العسكريّة لتشمل الدول المجاورة. غير أن الجماعة تعيش اليوم تقهقراً وتراجعاً بسبب الإنقسامات الداخليّة وخصوصاً بسبب مقتل زعيمها شيكاو خلال شهر نوار من العام الفائت ما أدى بكثر من أتباعها إلى الإستسلام ونكران انتمائهم إلى المنظمة.

قصص كثيرة لهاربين ومرتدين عن بوكو حرام كشفت مشاهد مرعبة عن الحياة مع أولئك الإرهابيين الذين ينتهجون القتل والإغتصاب والشر عقيدة يفرضونها على أتباعهم ويحاولون فرضها على نيجيريا.
 
للإطلاع على قصص مروعة لناجين من بوكو حرام.. شاهد فيديو من تلفزيون "الآن" عبر الضغط هنا
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