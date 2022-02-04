عربي-دولي

وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان ضرورة بذل الجهود لإنهاء حرب اليمن

Lebanon 24
04-02-2022 | 16:49
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أكد وزيرا الخارجية العراقي، فؤاد حسين والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي على ضرورة بذل الجهود لإنهاء الحرب في اليمن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية، اوردته "روسيا اليوم"، أن الاتصال "بحث في تطورات الأوضاع في المنطقة، ومنها الوضع الأمني في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الأزمات".

وحسب الوزارة، أكد الوزير حسين إن "استقرار المنطقة هو أيضا استقرار للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل الجهود كافة والعمل مع دول المنطقة لإيقاف العنف".

بدوره، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران، وتحسنها في مجالات معينة، وأكّد الجانبان على ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة، كما بحثا في التعاون الثلاثي السعودي والإيراني والعراقي من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات.
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