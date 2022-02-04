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كم بلغ إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة؟

Lebanon 24
04-02-2022 | 23:05
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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 900 ألف حالة الجمعة، وفق حصيلة لجامعة جونز هوبكنز.


وحتى يوم الجمعة، ووفقا لإحصاء رويترز للبيانات التي سجلتها الولايات، فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء كوفيد-19 منذ اكتشاف الحالات الأولى في الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 ما لا يقل عن 904,067 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات في أميركا 75,644,352 إصابة، وفقا لرويترز.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، في الولايات المتحدة تحاوز، أمس الجمعة، 900 ألف حالة.

وفي البيان، قال الرئيس الأميركي جو بايدن "اليوم، تسجل أمتنا معلمًا مأساويًا آخر، إذ فقد 900,000 أميركي أرواحهم بسبب كوفيد-19.. كانوا أمهات وآباء وأجدادا وأطفالا وإخوة وأخوات وجيرانا وأصدقاء. كل روح لا يمكن تعويضها. نصلي من أجل أحبائهم الذين تركوهم وراءهم، ومعا، تبقى كل أسرة تتحمل هذا الألم في قلوبنا".
وتشير الاحصائيات إلى أن 64 في المئة فقط من الأميركيين استكملوا التطعيم، رغم توفر اللقاحات العالية الفعالية على نطاق واسع.

وتعد هذه الحصيلة أعلى عدد وفيات سجلتها أي دولة بسبب كوفيد-19، تليها روسيا والبرازيل والهند مع تسجيلها مجتمعة أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة.

وتسببت جائحة كوفيد-19 بوفاة ما لا يقل عن 6.7 ملايين شخص في أنحاء العالم منذ بدئها في ديسمبر 2019، وذلك من بين أكثر من 386.05 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون إصابة بالفيروس على مستوى العالم، بحسب إحصاء لرويترز نشر الجمعة.
 
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