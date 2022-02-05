ألغتها إدارة ترمب.. واشنطن تعيد إعفاءات على نووي إيران

أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة استئناف رفع العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي، والتي ألغتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2020.



إلى هذا، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة بايدن أعادت يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.



وكانت إدارة ترمب قد ألغت هذا الإعفاء في مايو أيار عام 2020 وكان يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية.



فيما اعتبر مسؤول بوزارة الخارجية إن "هذا الإعفاء كان ضروريا للسماح بإجراء المباحثات الفنية التي تعد ضرورية للمحادثات الرامية إلى العودة إلى الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".



"ليس إشارة على التوصل لاتفاق"

لكن المسؤول قال إن اعادة الإعفاء ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الصفقة. ألغته إدارة ترمبوكانت إدارة ترمب قد ألغت هذا الإعفاء في مايو أيار عام 2020 وكان يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية.فيما اعتبر مسؤول بوزارة الخارجية إن "هذا الإعفاء كان ضروريا للسماح بإجراء المباحثات الفنية التي تعد ضرورية للمحادثات الرامية إلى العودة إلى الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة"."ليس إشارة على التوصل لاتفاق"لكن المسؤول قال إن اعادة الإعفاء ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الصفقة.

وقال إنه "مع عدم وجود هذا الإعفاء من العقوبات لا يمكن إجراء مباحثات فنية مفصلة مع أطراف ثالثة بشأن التخلص من المخزونات والأنشطة الأخرى المتعلقة بعدم الانتشار".



تفاصيل الإعفاء

يشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج.



وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجيا في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.