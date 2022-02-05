التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية مشروعة بصنعاء وعدة محافظات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.



وأشار إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض في اليمن ضمن منطقة العمليات.





تطهير حرض

وكان التحالف قد أعلن أن "ألوية اليمن السعيد" بدأت تطهير مدينة حرض بمحافظة حجة من آلاف الألغام الحوثية، مؤكداً أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.



وطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصاً على سلامتهم.



وأفاد في بيان الجمعة بأنه يدعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية.



16 عملية استهداف

كما أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وحجة خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 9 آليات حوثية وأسفرت عن خسائر بشرية. كما أكد التحالف أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.تطهير حرضوكان التحالف قد أعلن أن "ألوية اليمن السعيد" بدأت تطهير مدينة حرض بمحافظة حجة من آلاف الألغام الحوثية، مؤكداً أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.وطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصاً على سلامتهم.وأفاد في بيان الجمعة بأنه يدعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية.16 عملية استهدافكما أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وحجة خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 9 آليات حوثية وأسفرت عن خسائر بشرية.

وكان الجيش اليمني سجل تحركات واسعة على جبهات حرض في ضوء انطلاق العملية العسكرية من عدة محاور للتقدم في الساحل، وسط انهيارات في صفوف الحوثيين وتراجع عناصرها أمام القوات الشرعية. وشنت قوات الجيش بالتزامن قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا على مواقع الميليشيات، في حين نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات دقيقة.



وحققت قوات الشرعية خلال الأسابيع الماضية تقدم ملحوظا على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة أخيرا، في عملية واسعة كبدت ميليشيا الانقلاب الحوثي خسائر فادحة.