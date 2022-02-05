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عربي-دولي
بايدن: وقف تمويل الشرطة لن يحل أزمة العنف المسلح
Lebanon 24
05-02-2022
|
03:30
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه يعارض وقف تمويل الشرطة، بينما يروج لجهود الإدارة للحد من العنف المسلح في مدينة نيويورك.
بايدن: وقف تمويل الشرطة لن يحل أزمة العنف المسلحبيانات: العنف المسلح في الولايات المتحدة في تصاعد مستمر
وأشار بايدن في تصريح من مقر شرطة نيويورك في مانهاتن إلى أن "الجواب هو أن نتكاتف مع الشرطة والمجتمعات لنبني الثقة ليكون الجميع أكثر أمانا"، مشددا على أن "الجواب ليس وقف تمويل الشرطة، بل إعطائها الأدوات والتدريب والتمويل ليكون عناصرها شركاء في المجتمع وليكونوا هم حماة المجتمع".
ودعا بايدن إلى زيادة التمويل للشرطة المجتمعية ووكالة الكحول والتبغ والأسلحة النارية BATFE، بحجة أن الدعم المالي سيساعد في الحد من العنف.
وقال: "نحن لا نتحدث عن وقف التمويل، نحن بصدد التمويل وتقديم الخدمات الإضافية، كما أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الصحة العقلية الذين يعملون مع الشرطة".
وتأتي زيارة بايدن إلى نيويورك في أعقاب مقتل العديد من رجال الشرطة في المدينة خلال عام 2021.
وأعلنت إدارة بايدن في وقت سابق عن إجراءات للحد من العنف المسلح، بما في ذلك توجيه اتهامات فيدرالية ضد الأفراد الذين يستخدمون "السلاح الشبح"، أي الذي يصنع من قطع مختلفة ويصعب تتبعه.
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